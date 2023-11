Con una mossa da autentico fenomeno, Charles Leclerc si prende il 2° posto proprio all'ultima staccata del GP con un sorpasso super sulla Red Bull di Checo Perez. Riguarda il numero del monegasco della Ferrari a Las Vegas. Il Mondiale si chiude domenica ad Abu Dhabi: in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

GP LAS VEGAS, HIGHLIGHTS