La SF-23 ha avuto nelle partenze un punto di forza nella parte centrale del campionato, mentre nelle ultime tre gare ci sono state delle difficoltà. Inficiate da un non buono stacco della frizione e da una non buona progressione. Sia in Brasile che a Las Vegas questo è costato posizioni a Leclerc. l Mondiale si chiude domenica prossima ad Abu Dhabi: su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

