La Ferrari ha ancora la possibilità di centrare il secondo posto nel Mondiale Costruttori, ed è una possibilità che la Scuderia di Maranello si è costruita (è proprio il caso di dirlo...) dato che un mese fa aveva un distacco molto più pesante dalla Mercedes. Sarebbe un piazzamento importante per le casse del team, ma anche dal punto di vista psicologico. Ma la gara di Yas Marina ha anche altro da dire... Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K (canale 213) e in streaming su NOW

GUIDA TV