GP Abu Dhabi, gara domenica alle 14 su Sky

La Formula 1 arriva ad Abu Dhabi per l'ultimo Gran Premio della stagione 2023. A Yas Marina si deciderà il secondo posto nel campionato costruttori, conteso da Ferrari e Mercedes, e il 4° posto in quello piloti: Alonso, Sainz, Norris e Leclerc i piloti in lotta. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K (canale 213) e in streaming su NOW

La Formula 1 si prepara a vivere l’ultimo Gran Premio della stagione 2023: l’appuntamento è domenica alle 14 ad Abu Dhabi. Nonostante i titoli siano già stati assegnati, è lotta per il secondo posto nel campionato costruttori: Ferrari, che si trova a soli 4 punti da Mercedes, cercherà di superare il team tedesco in un circuito che sulla carta non favorisce nessuno dei due. È lotta aperta anche per il 4° posto nella classifica piloti: Alonso e Sainz pari punti, seguiti a -5 da Norris e a -12 da Leclerc. Tutto il weekend a Yas Marina è in diretta su Sky e in streaming su NOW: si inizia venerdì con le prove libere dalle 10.30, mentre le qualifiche saranno sabato alle 15. La gara è domenica alle 14.