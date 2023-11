Il monegasco traccia un bilancio sul 2023: "Stagione deludente, l'ultima gara a Las Vegas è però tra i momenti migliori. Siamo cresciuti, ma il gap da red Bull è ancora notevole. Durante la sosta invernale dovremo lavorare duro e sperare di essere competitivi nella prossimo campionato". E sulla lotta con Mercedes per il secondo posto nella classifica Costruttori: "Dipenderà tutto dai dettagli". Tutto il weekend live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K (canale 213) e in streaming su NOW