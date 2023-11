Se l'anno scorso il tracciato di Yas Marina aveva eguagliato Adelaide per record di finali mondiali disputate, ora non ci sono più dubbi: il GP di Abu Dhabi ha il record assoluto, con 12 eventi a chiudere altrettante stagioni. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K (canale 213) e in streaming su NOW

Essere posti a fine calendario comporta un rischio, e, soprattutto in questa stagione, si viene qui solo a fare passerella, perché i mondiali sono già stati assegnati da diverse settimane. Per Abu Dhabi è la 10^ volta da GP non decisivo per il titolo, a due lunghezze da due colossi del passato, Monza e Watkins Glen a 12. A confermare lo status di passerella, ci sarebbe anche il fatto che i cambi di posizione al vertice qui sono rarissimi: nelle ultime 8 edizioni, il vincitore è sempre partito in pole. Non solo, nel 2015, 2017, 2019 e 2020 i piloti che sono partiti nelle prime 3 posizioni ad Abu Dhabi hanno finito la gara nello stesso ordine! Certo, poi c’è il 2021 a sovvertire dal punto di vista pratico questo dato: ha vinto il pilota in pole, ma che lotta per gara e Mondiale!