Charles Leclerc chiude il venerdì di Abu Dhabi con il miglior tempo, nonostante i pochissimi giri effettuati in pista: "Non è stata una giornata facile, ma le sensazioni al volante sono buone. Lottiamo con le Mercedes: l'obiettivo è stare davanti a loro già domani in qualifica".

Una prima sessione a osservare Shwartzman, una seconda chiusa con il miglior tempo nonostante i pochi giri fatti in pista a causa delle bandiere rosse. Charles Leclerc commenta così l'ultimo venerdì della stagione andato in scena ad Abu Dhabi .

"Giornata non facile, ma buone sensazioni al volante"

"Una giornata non facile. Ho fatto soltanto due giri in configurazione qualifica e non moltissimi in totale, ma la sensazione al volante è piuttosto buona. Non qui combattiamo con la Mercedes, e non sarà un weekend facile. L’obiettivo di domani è piazzarci davanti a loro sullo schieramento".