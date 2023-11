Max Verstappen stile 'tangenziale': irritato dal grande traffico per entrare in pista dopo la doppia bandiera rossa, il campione del mondo 'spinge' le Mercedes di Russell e Hamilton, superandole in un fazzoletto. Il regolamento lo consente, Max si arrabbia a fine sessione: "Devono lasciarmi passare!". Guarda il video. Tutto live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K (canale 213) e in streaming su NOW

GP ABU DHABI, HIGHLIGHTS LIBERE