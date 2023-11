E' già 2024 ad Abu Dhabi, dove i piloti sono stati interrogati su un semplice quesito: come si batte la Red Bull? Leclerc: "Sul giro secco siamo già competitivi, stiamo studiando sul passo gara, è quello lo step". Sainz: "Non sarà facile, loro non sbaglieranno". Alonso: "Il loro dominio durerà un po'". La chiusa di Perez: "Siamo sempre più forti: non penso ci batteranno". Guarda il video. Il weekend è live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K (canale 213) e in streaming su NOW

