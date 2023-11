In vista dell'ultimo Gp della stagione ad Abu Dhabi, Charles Leclerc omaggia la famiglia Ferrari: indosserà uno speciale casco con i nomi di tutto il team. "Grazie a tutti i membri del team per aver dato sempre il massimo" scrive lo spagnolo su Instagram. Nel VIDEO pubblicato si coglie tutta l'emozione di coloro che lavorano 'dietro le quinte'. E qualche nome è anche scritto personalmente a mano da Charles...

La Formula 1 fa tappa ad Abu Dhabi per l' ultimo Gp della stagione , il circuito di Yas Marina sarà fondamentale per la Ferrari che si contende con Mercedes il secondo posto nella classifica costruttori. Servirà concentrazione e unione, per l'occasione, Charles Leclerc indosserà uno speciale casco con su scritti i nomi di tutto il team...o quasi. Di seguito le foto.

Come detto, nella parte superiore del casco sono riportati i nomi dei componenti della famiglia Ferrari, sul fianco, invece, campeggia un grande "Grazie Ferrari", per l'impegno messo da parte di tutti in questa stagione. L'auspicio per la Rossa è che si concluda con un bel secondo posto Costruttori.