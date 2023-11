Avete scelto? I fanta-consigli per l'ultimo GP

Ultimo gran premio della stagione e ultimi preziosi consigli per i fanta manager. Cosa consigliano gli esperti del FantaGP per la gara di Yas Marina? E il Mondiale 2024 non è poi così lontano... Anche questo weekend è tutto live Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K (canale 213) e in streaming su NOW

Non è ancora il momento del rompete le righe. In Formula 1 è il weekend dell'ultimo GP e anche per i fanta manager è tempo delle ultime e forse decisive scelte. Il FantaF1 di YawClub dispensa i consigli finali: "Le previsioni per la gara vedono Red Bull come favorita assoluta nonostante i problemi di bilanciamento, con McLaren a contendersi la posizione di seconda forza su un circuito impegnativo, ma che gli strizza un occhi, come quello di Yas Marina. Ferrari e Mercedes potrebbero essere i team leggermente indietro, ma lotta serrata è attesa per il secondo posto nel campionato Costruttori".



Il punto in casa Ferrari

E poi Sainz, la cui monoposto sembra non aver riportato danni "importanti" nel botto di venerdì, con il team chiamato a violare il coprifuoco per sistemare la carrozzeria della SF-23: "Lo spagnolo, reduce da un brutto incidente appena lo scorso venerdì a Las Vegas, è finito a muro nei primi minuti delle FP2 ad Abu Dhabi. E’ il secondo weekend di fila di lavoro serrato per il team del box 55. Sainz si è trovato in difficoltà sia nelle FP1 che nelle FP2. Diverso invece il feeling di Leclerc, che ha chiuso l’unica sessione del suo venerdì con un primo posto. In vista delle FP3 i team dovranno lavorare molto per risolvere i problemi di bilanciamento e i tanti sobbalzi che hanno portato ai due incidenti delle FP2.