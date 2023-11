"Giornata non facile, ma buone sensazioni al volante"

"Visto il weekend fatto finora, non mi aspettavo per nulla la prima fila. Sapevo di dover spingere al massimo e mettere tutto insieme, l’ultima curva abbiamo scivolato un po’ troppo, ma penso sia successo a tutti. Sono molto contento di questo secondo posto. In Q1 e Q2 mi preoccupavo di passare i tagli, temevo di non farcela. Invece poi siamo andati bene. Per qualche motivo la nostra vettura fatica di più con le gomme usate. Ma quando mettiamo le gomme nuove tutto prende vita e la vettura dà buone sensazioni. Sono contento di aver preso la prima fila. Per me è una grande sorpresa. Lotta con Mercedes? Spero vada bene, l’obiettivo è quello. Spero che anche Carlos parta bene e possa avvicinarsi a me. Cerchiamo di mettere entrambe le nostre auto davanti a entrambe le Mercedes per portare a casa il secondo posto nei Costruttori. E’ l’unica cosa che conta per me questo weekend".