Sesto successo stagionale (quarto nelle Sprint) per il pilota della Prema Racing che passa Fittipaldi nel finale e conquista punti pesanti (giro veloce compreso) per non perdere definitivamente di vista il leader Pourchaire: 16 le lunghezze tra i due al momento. Solo settimo il francese (con una valutazione della Direzione Corse in atto), che domani alle 10.10 scatterà da questa posizione in griglia per la decisiva Feature Race a Yas Marina. Tutto LIVE su Sky

Ultimo appuntamento del campionato di F2 ad Abu Dhabi. Jack Doohan (Virtuosi) ha conquistato l’ultima pole position stagionale, mentre il compagno di Academy in Alpine, Victor Martins (ART) gli partirà accanto dalla prima fila della Feature Race di domenica. In Sprint Race, a griglia invertita per i primi dieci tempi in qualifica, al palo si schiera Enzo Fittipaldi (Carlin), con accanto Vesti (Prema), in ritardo di 25 punti dal leader della classifica Pourchaire (ART), autore di una pessima prestazione cronometrica, che lo vedrà costretto a lottare per il titolo partendo in entrambe le gare del week-end dalla settima fila, investigato a fine gara per una irregolarità all’uscita dalla pit lane. Al giro di formazione è fermo in griglia il debuttante Aron (Trident),. Al via è bagarre per la conquista della corda in prima curva. Fittipaldi e Vesti cercano la tsta, arrivano anche Verschoor e Hadjar. A metà del primo giro Fittipaldi è primo, Vesti è quarto. Dietro si gira Correa, toccato da Martins mentre Leclerc è rimasto fermo in griglia. Safety Car.