Si conclude la stagione di Formula 1 e si pensa già a chi sarà l'anti Red Bull nel 2024. Con un Verstappen così non sarà facile: da 10 e lode. Che sia compito di una Ferrari in crescita nonostante le difficoltà iniziali? Leclerc conquista 5 pole quest'anno e l'8 pieno in pagella, stesso voto per Sainz. Anche i 'vecchietti' non deludono, 9 ad Alonso che è come il buon vino, 8,5 a Hamilton a cui la classe non manca davvero mai. Tra qualche sorpresa e qualche flop, le pagelle di Leo Turrini



