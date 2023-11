Tra giovani piloti e big per le prove Pirelli in vista della prossima stagione, la Formula 1 è rimasta ad Abu Dhabi per i test post season. Sono gli ultimi giri prima della pausa estiva. Qui le foto dal circuito di Yas Marina. Il campionato tornerà il 2 marzo in Bahrain e come sempre sarà tutto live su Sky e in streaming su NOW

GP ABU DHABI, I TEST LIVE