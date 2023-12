Morto Alberto Antonini, ex portavoce Ferrari

Mondo della Formula 1 in lutto per la scomparsa a 62 anni di Alberto Antonini, morto all'Ematologia Seragnoli del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Antonini fu portavoce della scuderia Ferrari quando il team principal era Maurizio Arrivabene, fino a inizio 2019. Antonini era molto noto al mondo della Rossa e in generale nella Formula 1. Aveva 62 anni e aveva costruito la sua carriera in diverse testate, a partire da Autosprint, collaborando poi anche con Sky e altre. Era approdato alla Ferrari nell’inverno della stagione 2015. Da quel momento in poi Antonini ha ricoperto il ruolo di addetto stampa e ha gestito le attività media della Scuderia Ferrari in pista. Una figura molto nota al mondo del giornalismo italiano che oggi piange per la sua morte. Alberto Antonini lascia la moglie Barbara.