Gli incontri con l'amministratore delegato Vigna e il team principal della scuderia Vasseur, poi in pista e in strada per capire da vicino (e al volante) cosa vuol dire guidare una Ferrari. Qui vi raccontiamo la giornata trascorsa dal campione del tennis italiano Jannik Sinner a Maranello: la sua grande passione per la Formula 1 e un viaggio nella storia e nell'attualità della Rossa

SINNER: "FERRARI E' LA STORIA. E QUEL SUONO UNICO..."