Per la prima volta il campione italiano di tennis Jannik Sinner a Maranello: "Sono stati mio padre e mio nonno a trasmettermi la passione per la Formula 1. Ho sempre guardato le gare con loro da quando ero ragazzino". E l'analogia con il tennis: "Sei solo in campo o in monoposto, ma per ognuno di noi è fondamentale avere una squadra alle spalle. La Ferrari è la storia, colpito dall'onore con cui lavorano in fabbrica"

La prima volta a Maranello che Jannik Sinne r non dimenticherà mai. Il campione del tennis italiano nella fabbrica della Rossa alla scoperta di tutto ciò che è l'universo Ferrari e il suo dietro le quinte , anche per quel che riguarda la Formula 1 , che è un'altra grande passione per Jannik: "Sono stati mio padre e mio nonno a trasmettermela. Ho sempre guardato le gare con loro fin da quando ero ragazzino. Ma poi, quando ho cominciato a vincere a tennis, c’è stato il problema della sovrapposizione, perché se arrivi in ​​finale in un torneo, giochi la domenica, lo stesso giorno del gran premio. Quindi oggi li guardo dopo".

Sinner quindi ha fatto visita anche al reparto corse della Scuderia Ferrari, dove ha incontrato il team principal Fred Vasseur e alcuni tecnici e meccanici. "Sia il tennis che le corse sono considerati sport individuali - si legge su ferrari.com - perché sei solo in campo o in monoposto. Ma per ognuno di noi è fondamentale avere una squadra alle spalle, che lavora in armonia per raggiungere un obiettivo. E i sacrifici dei componenti della squadra sono gli stessi di chi gioca o guida. Si arriva in cima solo insieme. Non andrai lontano da solo".