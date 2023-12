Ocon, ma che fai? Tampona Zidane sui kart

Curioso inconveniente durante un'esibizione a Madrid, in cui era protagonista Zinedine Zidane e i piloti dell'Alpine, scuderia di cui è Ambassador: Esteban Ocon ha infatti tamponato il kart dell'ex calciatore di Juve e Real. Nessuna conseguenza per lui, alla fine tutto si è risolto in un abbraccio

Zinedine Zidane è stato tamponato da Esteban Ocon durante un'esibizione di kart. A riportare la notizia è stata France Bleu. Nessuna conseguenza per l'ex calciatore di Juve e Real Madrid, che ha subito l'impatto ma che non ha riportato alcun danno fisico. Zizou, ambassador di Alpine, era in pista insieme a Ocon e Gasly per qualche giro di prova. A un certo punto il kart di Esteban si è spento, finendo contro il n°5 del campione del mondo a Francia '98. "Non è stato certo volontario, soprattutto con Zizou", ha scherzato Ocon. Il tutto si è risolto con sorrisi e abbracci da parte dei protagonisti.