Via a una nuova era per la Sauber. Il team con sede a Hinwil ha scelto il nome con cui scenderà in pista dalla stagione 2024 di Formula 1. Come comunicato dal team, che aveva già anticipato giorni fa la decisione sulla denominazione del telaio, il nome sarà Stake F1 Team. I piloti Bottas e Zhou hanno poi postato un video sugli stessi social network.