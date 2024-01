Dopo il dietrofront della Fia sul presunto conflitto d'interessi dei coniugi Wolff, il team principal della Mercedes è tornato sull’argomento in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: "Abbiamo milioni di persone che ci guardano, dobbiamo essere degli esempi per ciò che diciamo e facciamo. L’inchiesta aperta e chiusa in due giorni ha procurato un grosso danno, ma Susie ha una determinazione di acciaio, andrà fino in fondo in ogni tribunale"

La vicenda del presunto conflitto d'interessi di Toto Wolff e del coinvolgimento della moglie Susie si arricchisce di nuovi elementi. Dopo la nota della Fia, in cui la Federazione guidata da Ben Sulayem ha spiegato che non c'è nessuna indagine in corso, e soprattutto dopo la netta presa di posizione dei dieci team di F1 a sostegno dei coniugi Wolff, arriva un’intervista di Toto Wolff rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Il team principal della Mercedes ha dichiarato: "Abbiamo milioni di persone che ci guardano, dobbiamo essere degli esempi per ciò che diciamo e facciamo. L’inchiesta aperta e chiusa in due giorni ha procurato un grosso danno, e non è ciò che ti aspetti dal mondo della F1 in generale. Se vogliamo rendere sempre più professionale lo sport dobbiamo cercare di portare trasparenza dove non c’è e stabilire standard del livello più alto possibile. La mia posizione è questa. Non posso parlare per Susie, ma è una che non molla, ha una determinazione di acciaio. Non è la prima volta che affronta delle difficoltà, e andrà fino in fondo in ogni tribunale. Se uno oggi digita Susie Wolff sul web esce come prima notizia l’inchiesta: la pallottola è partita dal fucile e non può più ritornare dentro".