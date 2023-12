Dai team di F1 arrivano le prime date ufficiali sulle presentazioni delle nuove monoposto. Dopo la Ferrari, che ha programmato il suo evento per il 13 febbraio, anche la Williams e la Sauber hanno ufficializzato la data. Il Mondiale di F1 riparte a marzo in Bahrain: tutto LIVE su Sky e in streaming su NOW

