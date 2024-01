Ufficializzati tutti gli orari dei weekend di Formula 1. Il Mondiale scatta il 2 marzo con la gara delle 16 in Bahrain, si tratta di un sabato. Stesso giorno in cui si correrà in Arabia Saudita per rispettare il Ramadan. Anticipato il via del GP di Melbourne rispetto al 2023, posticipato quello di Miami. Ancora non sono stati comunicati gli orari delle gare Sprint. Tutto il campionato sarà LIVE su Sky e in streaming su NOW

IL CALENDARIO DELLE PRESENTAZIONI 2024