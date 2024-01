Ospite alla Mulburry School Trust lo scorso dicembre, Lewis Hamilton ha tenuto un discorso motivazionale davanti alle studentesse della scuola, che nel 2020 ha aderito al programma di Mercedes "Accelerate 25", avente come scopo scoprire e valorizzare talenti provenienti da ambienti poco rappresentati. "Inseguite i vostri sogni: non lasciate che qualcuno vi dica che non riuscirete a realizzarli", le parole del pilota britannico

Lo scorso dicembre, Lewis Hamilton ha fatto visita alle studentesse della Mulberry School Trust di Londra, trascorrendo una giornata con le allieve, che l’hanno coinvolto in diverse attività pratiche volte ad esaltare le loro competenze, la loro passione e loro entusiasmo per le materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). La scuola ha aderito al programma “Accelerate 25” con lo scopo di scoprire e valorizzare talenti provenienti da ambienti poco rappresentati per aumentare la diversità nel motorsport e nell’ingegneria in ogni livello.