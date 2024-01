Un nuovo circuito cittadino entrerà a far parte del calendario di F1 dal campionato 2026: annunciato in Spagna l'ingresso di Madrid. È un ritorno dato che qui l'ultima volta si corse nel 1981 con la vittoria della Ferrari con Gilles Villeneuve. Il Ceo Domenicali: "Nuovo ed entusiasmante capitolo". Si discute intanto del futuro di Montmeló, ma al momento non è esclusa la presenza di entrambe le tappe. Il Mondiale riparte a marzo: tutta la stagione LIVE su Sky e in streaming su NOW CALENDARIO DELLE PRESENTAZIONI 2024

Un nuovo ingresso nel calendario di Formula 1. È stato annunciato oggi in Spagna il Gran Premio che si correrà a Madrid a partire dalla stagione 2026. Il Mondiale si arricchisce dunque di una nuova tappa e di un'altra gara da affrontare su un circuito cittadino.

Domenicali, CEO di F1: "Innovazione e sostenibilità"

“Madrid è una città incredibile con un patrimonio sportivo e culturale straordinario e l’annuncio di oggi inizia in modo entusiasmante nuovo capitolo per la F1 in Spagna. Vorrei ringraziare il team dell'IFEMA Madrid, il governo regionale e ll sindaco della città per aver messo insieme una proposta fantastica. Incarna davvero la visione della Formula 1 di creare uno spettacolo di sport e intrattenimento per più giorni che offra il massimo ai fan e abbracci innovazione e sostenibilità".

Ben Sulayem, Presidente FIA "Le moderne Formula 1 che corrono su un nuovo circuito nella capitale spagnola di Madrid sono una prospettiva favolosa. Mentre lavoriamo per l'introduzione dei nuovi regolamenti dal 2026, che sono stati previsti tenendo presente l'obiettivo "Net Zero carbon", è bello vedere che gli organizzatori locali hanno posto una forte attenzione alla sostenibilità ambientale. Come di consueto, il circuito proposto sarà soggetto all'omologazione FIA ​​e ai controlli di sicurezza e poi all'approvazione del calendario da parte del World Motor Sport Council".

La F1 arriva a Madrid: come sarà il circuito La Formula 1 tornerà a Madrid. Nella città spagnola in passato si corse in nove occasioni su un tracciato permanente, mentre per la gara del futuro è stato previsto un circuito cittadino. Qui le sue caratteristiche in attesa di vedere i protagonisti del Mondiale sfrecciare sul suo asfalto dal 2026. LA F1 ANNUNCIA: MADRID NEL CALENDARIO DAL 2026 LA F1 HA UFFICIALIZZATO IL GP DI MADRID DAL 2026 Un nuovo GP nel Mondiale di Formula 1 dal 2026. E' stato infatti annunciato in Spagna l'ingresso di Madrid nel calendario del futuro. SARA' UN CIRCUITO CITTADINO La gara di Madrid si correrà su un tracciato cittadino, cosa che attualmente avviene per altre prove della stagione di F1 come quella storica di Monte-Carlo, ad esempio., ma anche Baku o Las Vegas. Quest'ultima, come nel caso di Madrid, è tornata di recente nel calendario (2023). DOVE SI CORRERA': IL CIRCUITO Qui il layout del circuito cittadino di Madrid. Di seguito alcuni dettagli, dalla lunghezza ai punti che toccherà il tracciato. La pista sarà quella di IFEMA a Valdebadas, dove sorge il centro tecnico del Real Madrid. Il circuito sarà altresì situato nelle vicinanze dell'aeroporto di Barajas.

Madrid, il ritorno: l'ultima volta fu vittoria Ferrari Così, dopo il ritorno di Las Vegas dal campionato di Formula 1 2023, ora toccherà anche alla capitale spagnola. Qui l’ultima volta si corse nel 1981 e a vincere fu la Ferrari con Gilles Villeneuve. In tutto sono stati 9 i gran premi corsi a Madrid sul tracciato - in questo caso permanente - di Jarama. Si conta anche un altro successo della Rossa: nel 1974 con Niki Lauda.

Il futuro di Barcellona-Montmeló. Domenicali: "Discussioni in atto"

Con ingresso di Madrid di discute anche di quello che sarà il futuro del GP di Spagna a Barcellona-Montmeló. Al momento non è esclusa la presenza di entrambe le tappe e, se ciò dovesse accadere, sarebbe un ulteriore ritorno al passato. Oltre che al Montmeló, infatti, si corse anche a Jerez de La Frontera nel 1994 e nel 1997 e a Valencia dal 2008 al 2012 con la denominazione di Gran Premio d'Europa. "A scanso di equivoci, il fatto che siamo a Madrid non esclude il fatto che potremmo rimanere a Barcellona per il futuro - ha precisato Stefano Domenicali - e guardando al futuro ci sono discussioni in atto per vedere se possiamo davvero estendere la nostra collaborazione con Barcellona, ​​evento quale abbiamo un ottimo rapporto".