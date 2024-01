La Formula 1 tornerà a Madrid. Nella città spagnola in passato si corse in nove occasioni su un tracciato permanente, mentre per la gara del futuro è stato previsto un circuito cittadino. Qui le sue caratteristiche in attesa di vedere i protagonisti del Mondiale sfrecciare sul suo asfalto dal 2026. Il Mondiale riparte a marzo dal Bahrain: tutta la stagione sarà LIVE su Sky e in streaming su NOW

LA F1 ANNUNCIA: MADRID NEL CALENDARIO DAL 2026