Giornate di allenamento per i piloti di Maranello, impegnati sulla pista di Barcellona per i test gomme 2025. Leclerc e Sainz, che si sono alternati nelle due sessioni previste al mattino e al pomeriggio, si sono messi alla guida della monoposto 2023. In pista anche Arthur, fratello di Charles, sulla F1-75.

Due giornate di test per le gomme Pirelli 2025 e un allenamento per cominciare a macinare un po' di chilometri in vista del campionato 2024. E' quanto hanno fatto Charles Leclerc e Carlos Sainz a Barcellona, mettendosi alla guida della SF-23 - la monoposto della scorsa stagione - per i collaudi programmati dal fornitore unico del Mondiale. I piloti della Ferrari si sono alternati nelle due sessioni, quella del mattino e del pomeriggio, per un programma di lavoro dal 29 al 30 gennaio focalizzato sul confronto fra varie mescole e mirato a ridurre il surriscaldamento degli pneumatici. I tempi registrati, vale sempre la pena sottolinearlo, non hanno alcun valore in queste occasioni. Segnaliamo invece i 169 giri completati da Sainz nella due giorni e i 132 di Leclerc. Il prossimo appuntamento è in programma il 13 febbraio, quando verrà svelata la SF-24 in vista della nuova stagione che scatterà il 2 marzo in Bahrain (una settimana prima i test ufficiali).