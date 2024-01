Dai team di F1 arrivano le date ufficiali sulle presentazioni delle nuove monoposto. Ferrari il primo top team a presentarsi il 13 febbraio, mentre il giorno successivo scopriremo la Mercedes per il 2024. Red Bull, ultima delle tre, svelerà la nuova vettura il 15. Qui tutte le date. Il Mondiale di F1 riparte a marzo in Bahrain: tutto LIVE su Sky e in streaming su NOW

