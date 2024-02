Nel comunicato ufficiale in cui la Mercedes annuncia la separazione da Hamilton a fine stagione, il pilota britannico dice: "Ho vissuto undici anni incredibili, ma è arrivato per me il momento di fare questo passo e ne sono entusiasta. Ringrazio Toto Wolff per tutto. Voglio chiudere alla grande e sono al 100% focalizzato nel fornire la miglior prestazione possibile in questa stagione". Dal 2025 correrà per la Ferrari e farà coppia con Leclerc

Hamilton commenta la decisione di lasciare a fine 2024 la Mercedes in un comunicato ufficiale del team. Il sette volte campione del mondo non menziona per ora la Ferrari, che sarà la sua prossima destinazione dal 2025.