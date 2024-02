Roberto Chinchero sul passaggio in Ferrari del britannico al posto di Sainz da 2025: "Il mancato annuncio del rinnovo di Carlos aveva aperto gli occhi su una situazione che sembrava scontata. Il primo segnale era arrivato dall'insofferenza dello spagnolo che, più volte, aveva chiesto delucidazioni sul suo futuro. L'arrivo di Lewis a Maranello, fortemente voluto dalla presidenza, darà la sua last dance"



HAMILTON IN FERRARI DAL 2025: LE NEWS LIVE