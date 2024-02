"Hamilton in Ferrari è una bella opportunità: ha riacceso le emozioni di tutti, cancellando anni di delusioni”, le parole di Matteo Bobbi sulla notizia che ha sorpreso il mondo della Formula 1, soprattutto per le tempistiche con cui è arrivata. “Lewis arriverà a Maranello al termine della sua carriera per cercare di vincere il mondiale, impresa che non è riuscita a grandi campioni prima di lui”, spiega, “Porterà una metodologia di lavoro nuova che servirà per costruire il futuro". Nel video il suo commento