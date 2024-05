La vittoria di Lando ha messo d'accordo tutti, anche il 'cannibale' Verstappen, Max è stato il primo a congratularsi con il britannico per il suo primo trionfo in carriera. I due sono grandi amici e il tre volte campione del mondo non ha nascosto la gioia: "Felice di essere stato battuto da lui". Il Mondiale torna tra due settimane a Imola: tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS MIAMI - PAGELLE