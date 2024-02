La squadra di Gene Haas pronta alla sua ottava stagione in F1. Non mancano le novità, come il nuovo team principal Komatus, mentre è stata confermata la coppia di piloti formata da Hullenberg e Magnussen. La loro è anche una storia di un ritorno nel Circus

Nato a Emmerich am Rhein nel 1987, Nicolas Hulkenberg - che è noto anche come con il diminutivo/soprannome di Hulk - cominciò a correre sui kart nel 1997, quando aveva 10 anni, e nel 2002 vinse il titolo nazionale giovanile di karting tedesco. Nella stagione successiva s'impose nel campionato assoluto. L'esordio in F1 il 10 marzo del 2010 con la Williams da titolare (dopo due anni da collaudatore). Poi le esperienze in Force India (2012 e ancora dal 2014 al 2016 ), Sauber (2013), Renault (2017-2019) e Aston Martin (2021-2022). Nel 2015, inoltre, l'esperienza nel Wec con Porsche. Ha chiuso il 2023 al sedicesimo posto e 9 punti.

Kevin Magnussen

Come per Hulkenberg, anche quella di Kevin Magnussen è la storia di un ritorno. Era in vacanza negli States quando la Haas lo richiamò per prendere il posto di Nikita Mazepin nel 2022. E il danese non ha deluso, conducendo un campionato grintoso fino alla storica pole position ottenuta in Brasile. Figlio dell’ex pilota di Formula 1 Jan, nel Circus da 2014, questo sarà il suo quinto anno di fila su una Haas. Il 2020 il suo anno peggiore (come per tutto il team) con una sola volta a punti (Ungheria), fino ad annunciare il ritiro. Poi il passaggio all'Endurance (ha corso la 24 Ore di Le Mans con il padre) e il ritorno nel Circus. Nel 2023 ha chiuso con un deludente diciannovesimo posto e appena 3 punti.