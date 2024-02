Un caffè amaro. Toto Wolff ha rivelato che la notizia del passaggio di Hamilton in Ferrari gli è stata data dallo stesso Lewis davanti a un caffè. E, appunto, immaginiamo sia stato particolarmente amaro il colpo per il team principal della Mercedes. Ancora più doloroso di quando Rosberg , fresco di titolo e di rinnovo gli annunciò il ritiro. Ma d’altra parte c’è colpo e colpo : quello della Ferrari che porta in rosso il 7 volte campione del mondo è qualcosa di enorme in termini di mercato piloti e apre inevitabili scelte per il 2025, sia da parte di Mercedes sul sostituto di Hamilton sia da parte di Sainz. Insomme, chi dopo Lewis? E dove andrà Carlos?



Chi dopo Hamilton alla Mercedes: le voci su Antonelli e quelle su Alonso. E Sainz…

Per quanto riguarda il futuro della Mercedes, Wolff è stato piuttosto chiaro su Kimi Antonelli. Tante le voci attorno al 17enne pilota italiano che fa parte dello Junior team di Brackley, ma il team principal ha spiegato quanto sia necessario farlo crescere e permettergli di concentrarsi solo sul prossimo debutto in Formula 2. Certo, Kimi rientra in quel gruppo di giovani come Russell, Leclerc, Piastri e Norris che hanno talento e sono destinati a fare grandi cose, ma la posizione di Wolff è condivisibile. Non so se in Mercedes stiano pensando di metterlo in macchina a 18 anni, credo semmai che per lui ci sia un percorso stabilito e, dovesse vincere il campionato di Formula 2 al primo colpo, ciò gli aprirebbe probabilmente le porte della Formula 1 e del box Williams prima di fare il passaggio in Mercedes. D'altro canto non restano in circolazione molti nomi in grado di suscitare un certo appeal e soddisfare le esigenze della Mercedes. Tra questi c’è per esempio quello di Fernando Alonso, che di appeal ne ha da vendere. Una scelta logica potrebbe essere Carlos Sainz. Per lui sarebbe una grande opportunità, anche se non mancano altre due situazioni che si stanno valutando: Audi e Aston Martin.