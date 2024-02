Il campione del mondo Verstappen e il compagno di squadra Sergio Perez pronti a svelare ufficialmente la nuova monoposto 2024. Già scesa in pista a Silverstone, alle 20.30 italiane conosceremo i suoi dettagli in tempo reale. Il Mondiale ripartIrà nel weekend del 2 marzo in Bahrain: tutto live su Sky e in streaming su NOW

È arrivato il giorno dei campioni del mondo. La Red Bull questa sera, quando in Italia saranno le 20.30, presenterà ufficialmente la nuova RB20 di Max Verstappen e Sergio Perez. C'è grande attesa per conoscere i dettagli della monoposto che ha dominato nelle ultime stagioni e che è già scesa in pista a Silverstone. Potrete seguire qui, in tempo reale, l'evento Red Bull che concluderà il ciclo delle presentazioni. Poi sarà la volta dei test dal 21 al 23 febbraio, mentre e dal 2 marzo via al Mondiale: tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW.



Potrete seguire l'evento Red Bull LIVE dalle 20.30 cliccando sul player sottostante