Il pilota britannico, che dal 2025 correrà per la Ferrari, ha postato un lungo messaggio per la prima volta dopo l'annuncio dell'addio alla Mercedes: "Mi sento incredibilmente fortunato, dopo aver realizzato con le Frecce d'Argento cose che avrei potuto solo sognare da bambino, di avere ora la possibilità di realizzare un altro sogno d'infanzia. Guidare in rosso con la Ferrari"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT