Indagine interna della Red Bull nei confronti di Chris Horner per presunti comportamenti non idonei che il team principal avrebbe avuto nei confronti di un dipendente. Voci che sono trapelate durante la coppa del mondo di sci a Kitzbuhel, dove era presente, come tradizione, parte del team di F1. La scuderia anglo-asutriaca in una nota ha fatto presente che il procedimento sarà veloce e chiarirà tutto