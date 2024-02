A una settimana dalla presentazione della monoposto che affronterà il Mondiale, in programma il prossimo 13 febbraio, la Ferrari ha pubblicato sui propri canali social il fire-up della SF-24 di Leclerc e Sainz: ascolta per la prima volta il rumore del motore della Rossa nel video. Tutto il Mondiale 2024 è LIVE su Sky e in streaming su NOW

