Caso Horner, venerdì l’incontro con Red Bull

Il caso Horner, relativo a presunti “comportamenti inappropriati” tenuti dal team principal della Red Bull nei confronti di una dipendete, potrebbe portare a una svolta venerdì 9 febbraio. Come riportato da Sky Sport UK, infatti, Horner avrà un incontro con i rappresentanti legali indipendenti della Casa austrica per discutere la questione. Il team principal nel frattempo ha continuato a svolgere le sue funzioni in Red Bull Racing partecipando anche alla riunione della F1 Commission tenutasi lunedì scorso. L’indagine va avanti, mentre Horner ha finora negato le accuse. Si avvicina nel frattempo anche la data della presentazione ufficiale della nuova monoposto: il 15 febbraio.