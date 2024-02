I possibili scenari in casa Red Bull dopo l’indagine interna avviata su Christian Horner a seguito delle accuse di ‘comportamenti inappropriati’ mosse contro il team principale da parte di una dipendente. L’obiettivo della proprietà è fare chiarezza velocemente, in vista del lancio della nuova monoposto previsto per il prossimo 15 febbraio

Potrebbe essere un altro terremoto . Christian Horner è la Red Bull . Da quando Dietrich Mateschitz ha fondato il team austriaco a fine 2004 il manager britannico ne è stato messo a capo per rimanerci da grande leader . Sotto la guida di Horner, in 19 stagioni , la Red Bull ha conquistato 7 campionati piloti e 6 costruttori con due cicli vincenti: quello di Sebastian Vettel e l'attuale, che porta la firma dorata di Max Verstappen . Complice ovviamente la genialità di Adrian Newey .

L’inchiesta interna

Ma a questo punto non è tutto oro quel che luccica. La bufera in cui è finito il team principal inglese con un'inchiesta interna aperta nei suoi confronti per comportamenti "inappropriati" verso una dipendente, sta facendo emergere una situazione di squadra non idilliaca, mascherata evidentemente dai risultati straordinari degli ultimi tre anni.