Tra speranze e apprensioni. La famiglia Red Bull prosegue il suo avvicinamento naturale alla stagione che sta per iniziare con l'ombra inquietante di quello che potrebbe succedere a Christian Horner. Il team principal della squadra austriaca ha sostenuto il faccia a faccia davanti ai legali esterni nominati dal gruppo Red Bull per chiarire quanto effettivamente successo con una sua dipendente che lo ha accusato di comportamento inappropriato. Dal team non trapela nulla, ma ci sono sia la volontà che la necessità di chiudere in fretta questo brutto capitolo, prima che la nuova monoposto venga presentata il prossimo giovedì davanti a tutti i vertici aziendali.

A Las Vegas nel frattempo è arrivata la nuova Racing Bulls Intanto, a Las Vegas e lontano da quello che potrebbe trasformarsi in un terremoto soprattutto per il team madre, la Racing Bulls, o ex AlphaTauri, ha iniziato il suo nuovo percorso che vede la squadra di Faenza legata in maniera sempre più stretta a Red Bull. Nuovi il nome, gli sponsor, la dirigenza, la monoposto, che non è più espressione di un team cliente ma con soluzioni aerodinamiche esasperate e tanti elementi tecnici della RB19, la macchina che con Max Verstappen ha cannibalizzato il 2023. Commistione questa, che ha già fatto storcere il naso a tanti avversari.

Tra continuità e obiettivi La linea di continuità con il passato in effetti rimangono solo i piloti Tsunoda e Ricciardo, con l'australiano che ha già puntato la Top 5 come risultato possibile con questa nuova macchina. Si pensa in grande, aspettando di conoscere forme e speranze anche di chi nelle zone alte della classifica ha diritto e dovere di puntare.