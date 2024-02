Lo dimostra quanto accaduto nel GP Usa del 2018: fresco di rinnovo con Red Bull, ad Austin c'erano tutte le intenzioni di brindare per il nuovo accordo. Vertstappen completò una rimonta incredibile, da sedicesimo a terzo, con un super sorpasso negli ultimi metri ai danni di Kimi Raikkonen. Neppure il tempo di buttare giù un sorso d'acqua nel retro podio che arrivò la mazzata: i commissari di gara lo sanzionano con 5 secondi e scivola al quarto posto (Kimi terzo) per aver tagliato la curva con tutta la vettura oltre il cordolo durante il sorpasso. Scurissimo in volto, Max più tardi scriverà su Twitter: "E' stata una decisione molto stupida, presa da un commissario idiota contro di me, mentre ad altri non è stato fatto nulla. Mi sento derubato". Poi, sempre attraverso il web, un parziale dietrofront. Eppure proprio i social - Instagram in particolare - ci hanno permesso di conoscere qualcosa in più su Verstappen, soprattutto negli ultimi tempi. Un ragazzo che sembra essere maturato, che appare più "moderato" rispetto al passato. Anche in pista. Quanto alla sua storia con la Red Bull, nel 2017 ha chiuso al 6° posto (168 punti), nel 2018 4° (249 punti), nel 2019 3° (278 punti) e nel 2020 sempre 3° (214 punti). Una escalation che lo ha avvcinanato sempre più al sogno di vincere il titolo mondiale.