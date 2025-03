Un team radio diventato subito virale e una parola (apparentemente) misteriosa spuntata tra Lewis Hamilton e il suo ingegnere Riccardo Adami : "San Diego". È successo dopo la pole per la Sprint ottenuta dal pilota della Ferrari in Cina . Ma di cosa si tratta? 'San Diego' è un codice tra i due per indicare la posizione ottenuta alla bandiera a scacchi? E da dove prende spunto? Secondo Formula.Passion.it la spiegazione sarebbe tutta in un film del 2004 dal titolo " Anchorman, la leggenda di Ron Burgundy" e che ha un preciso collegamento con il 7 volte campione del mondo . Qui vi raccontiamo tutto, dal dialogo tra Hamilton e Adami, all' ipotesi sull' intrigo San Diego. O, per essere più precisi, 'San Diago-San Diego'...

'San Diago-San Diego', da gioco di parole a codice tra Hamilton e Adami

E qui entra in gioco Hamilton, che il film lo conosce bene come testimoniato da un'intervista di tempo fa su You Tube (canale First We Feast) nel corso della quale cita alcune battute della pellicola (nel video che segue). E così, ricostruita la possibile origine del curioso team radio, Adami e Lewis avrebbero trovato qui uno spunto divertente per 'criptare' parte delle loro comunicazioni. Circostanza che inoltre mette fine all'idea di una scarsa affinità tra i due dopo qualche complicato team radio in Australia.