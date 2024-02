Ancora poche ore prima di conoscere la nuova Ferrari di Leclerc e Sainz. Dai primi indizi social lanciati dalla Scuderia, la livrea sarà in controtendenza con il recente passato. Dopo la presentazione andrà subito in pista per lo shakedown. Domani dalle 11.30: potrete seguire l'evento in diretta tv sui canali 200 e 207 di Sky, in live streaming su Skysport.it, ma anche sulla pagina You Tube di Sky Sport F1 LA PRESENTAZIONE DELLA NUOVA FERRARI LIVE SU SKY

Parola d'ordine concretezza. E nessun volo pindarico. Dopo l'ossessiva attenzione che la Ferrari si è guadagnata le scorse settimane per aver messo a segno il colpaccio Hamilton per il 2025, il team principal Frederic Vasseur ha richiamato tutti alla massima concentrazione sulla stagione che sta per iniziare.



Le prossime giornate tra Maranello e Fiorano per la Ferrari saranno una sorta di battessimo di questo 2024, in attesa dei primi confronti con gli avversari la prossima settinana in Bahrain per l'unica sessione di test invernali.

Alla presentazione in grande stile di un anno fa si è preferito un lancio low profile. Si è cercato di non far crescere le aspettative dopo l'opaca stagione 2023, ma tra simulazioni e test al banco dinamico le prime indicazioni della SF-24 sembrano positive. Vasseur lo aveva già anticipato a dicembre: la nuova monoposto sarà per il 95% diversa dalla precedente differenziandosi per molte caratteristiche tecniche, tra scelte inedite ma anche già speriementate da altri team. La nuova macchina deve garantire maggiore aggressività di guida ai piloti, che é tutto quello che non hanno avuto dalla 23.

Dai primi indizi social lanciati dalla Scuderia la livrea sarà in controtendenza con il recente passato, ma ormai basta aspettare veramente poco, quando vivremo insieme avvicinamento e svelo della nuova Rossa che alla guida di Leclerc e Sainz ci farà compagnia per tutto l'anno.

Poi scenderà subito in pista. La SF-24 affronterà infatti i 15 chilometri di shakedown concessi dalla FIA, per poi tornare sull'asfalto di Fiorano per i primi 200 chilometri concessi per il primo filming day dell'anno. Il conto alla rovescia sta per azzerarsi.