Si chiama SF-24 e verrà svelata ufficialmente domani, martedì 13 febbraio, dalle 11.30: potrete seguire l'evento in diretta tv sui canali 200 e 207 di Sky, in live streaming su Skysport.it, ma anche sulla pagina You Tube di Sky Sport F1. L'attesa sta per finire!

Il Mondiale 2024 di Formula 1 è ormai alle porte e si avvicina sempre più velocemente la presentazione della nuova Ferrari: appuntamento per domani, 13 febbraio, con la SF-24. E potrete seguire tutto in diretta su Sky Sport. Guidata dal team principal Fred Vasseur, la Scuderia di Maranello riparte dalla coppia di piloti formata da Charles Leclerc e Carlos Sainz, con lo spagnolo alla sua ultima stagione dopo l'annuncio di Lewis Hamilton alla Rossa dal campionato 2025. Ma si riparte soprattutto dal finale in crescendo della scorsa stagione che fa sperare i tifosi nell'attesa di capire se e quanto il gap dalla Red Bull si è assottigliato. La vettura, che vedremo subito in pista per lo shakedown, girerà anche mercoledì a Fiorano per il filming day.