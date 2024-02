La passione dei tifosi della Ferrari non ha eguali: nel giorno della presentazione della nuova monoposto sono numerosissimi ad attendere il primo giro in pista della SF-24 a Fiorano. “Sono emozionati come noi”, commenta Leclerc. “Sono tutti pronti!”, assicura Sainz. I due piloti sono stati accolti con un coro “Forza Ferrari! Noi vogliamo vincere!”, a cui hanno risposto con foto ed autografi. Il Mondiale ripartirà nel weekend del 2 marzo in Bahrain: tutto live su Sky e streaming su NOW

PRESENTAZIONE DELLA SF-24