La SF-24 torna in pista: dopo lo shakedown al termine della presentazione della nuova Ferrari, Sainz e Leclerc sono tornati al volante della monoposto per il filming day. Seguiti inizialmente da una vettura adibita alle riprese, i piloti hanno percorso i 200 km concessi per controllare se tutto funzioni prima di partire per il Bahrain, dove si terranno i test invernali. Il Mondiale ripartirà nel weekend del 2 marzo in Bahrain

Appassionati e già innamorati della nuova Rossa. Questa Ferrari pragmatica e senza fronzoli piace. Ai tifosi di sicuro, che per vederle fare anche solo qualche chilometro, si sono dati appuntamento qui come tutti gli anni portando con sé amore e speranze. Un sostegno fondamentale per la squadra, come ha ricordato Frederic Vasseur nel giorno della presentazione della SF-24, che nel 2023 ha aiutato a non perdere la strada e recuperare nella seconda parte della stagione

I tifosi ci credono e sperano che questa monoposto regali qualche soddisfazione in più dell’anno scorso, ma sono le stesse aspettative di chi questa macchina la guida e la deve portare in pista per fare risultati. Una macchina in salute, l’ha già battezzata così Charles Leclerc dopo i primissimi passi fatti durante lo shakedown.

La conoscenza della nuova monoposto è poi proseguita anche durante il primo filming day della stagione. Cento chilometri a testa per pilota. Eventi a fini promozionali, con gomme demo, ma inutile nasconderlo, anche utilissimi ai team per la raccolta di dati preziosi e ai piloti per fare le prime valutazioni. Che poi, come si è ben capito un anno fa, contano eccome vedi anche La Ferrari torna in pista: filming day a Fiorano

Questa nuova monoposto ha una piattaforma totalmente diversa rispetto al 2023, pensata e nata con l’obiettivo di essere più guidabile e portata al limite, ma anche sviluppata, con più facilità. Per ora il battesimo, anche della pista, ha strappato qualche sorriso e qualche saluto. Che vale anche come un arrivederci perché questa Rossa ora vola in Bahrain dove davvero si comincerà a fare sul serio.