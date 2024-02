La situazione di Sainz senza contratto per il prossimo anno è sul filo dell'equilibrio, ma le parti sono dotate di grande intelligenza. Conosciamo Carlos, probabilmente sarà poco coinvolto nel finale di stagione se dovessero esserci 'segreti' in vista del 2025, ma se avrà una possibilità di giocarsi il Mondiale lo farà. E i precedenti non mancano, anche in Ferrari. Guarda il video. Il Mondiale ripartirà nel weekend del 2 marzo in Bahrain: tutto live su Sky e streaming su NOW

