Durante la presentazione della nuova W15, Lewis Hamilton ha rassicurato tutti i tifosi Mercedes: "Sono concentrato sulla mia 12^ stagione". Non pensa dunque alla Ferrari, che guiderà dal 2025. "Gli ultimi anni sono stati difficili, però ci hanno riportato con i piedi per terra", spiega, "Il lavoro con il team è importante per creare una macchina ad altissima prestazione". Il Mondiale ripartirà nel weekend del 2 marzo in Bahrain

Per Lewis Hamilton inizia l’ultima stagione in Mercedes prima di passare in Ferrari nel 2025: “Al momento sono concentrato sul mio 12° anno in Mercedes”, assicura il britannico, “E’ un grande privilegio lavorare con questo team”. Oggi è stata presentata la nuova W15, che vedremo in pista nel 2024: “E’ la prima volta che vedo la macchina nel suo intero. Vedere una macchina che prende forma è uno dei momenti più esaltanti della stagione”. Ripercorrendo gli anni appena trascorsi, dove la Red Bull ha dominato dopo anni di successi Mercedes, il pilota spiega: “Sono stati degli anni difficili, che però ci hanno riportato con i piedi per terra. È importante seguire il percorso passo per passo e comprendere la macchina, a partire dal primo giro di oggi”. Infine, racconta come lavorare con il team: “Ho sempre adorato lavorare con questo gruppo: l’elemento umano è importante per creare una macchina ad altissima prestazione e portarla al traguardo”.