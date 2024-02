Torna l’argento sull’ultima monoposto di Hamilton, ma non solo: in un anno in cui molti team hanno preso ispirazione da Red Bull, Mercedes mantiene il suo DNA facendo delle scelte diverse, come l’entrata delle pance e l’ala anteriore. Aston Martin, Ferrari e Mercedes sono le scuderie che si sono presentate meglio, mentre McLaren non troppo differente da quella dell’anno scorso. Nel video l’analisi tecnica di Matteo Bobbi. Il Mondiale è tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

